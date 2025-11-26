В РФ отреагировали на статью об участии Виткоффа в подготовке мирного плана для Трампа

Представитель российского диктатора Кирилла Дмитриева опроверг информацию Bloomberg о том, что бизнесмен Стив Виткофф якобы консультировал россиян по поводу того, как лучше презентовать Дональду Трампу "мирный план" по Украине. По его словам, публикация является "фейком", а ее авторы – "подстрекателями войны", которые якобы стремятся сорвать "мирный процесс".

Кирилл Дмитриев (фото из открытых источников)

"Чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся подстрекатели войны", — написал Дмитриев.

Украинский журналист Виталий Портников в ответ напомнил, что западные медиа публикуют подобные материалы только при наличии реального подтверждения, в том числе записей разговоров. Он подчеркнул, что без таких доказательств Bloomberg рисковал бы судебным иском о клевете.

"Bloomberg имеет реальную запись, которую можно предоставить на экспертизу. Иначе юридическая служба никогда бы не разрешила публикацию. Это вам не телеграмм-канал", – отметил Портников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с пецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которого фактически консультировал Кремль, как правильно представить свои предложения по "мирному плану" по Украине американскому. О содержании разговора стало известно благодаря записи, оказавшейся в распоряжении агентства Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, звонок Виткоффа с Ушаковым состоялся 14 октября и длился более пяти минут. В разговоре Виткофф выразил глубокое уважение Путину и сообщил Ушакову, что передал Трампу свое мнение, что Россия якобы всегда стремилась к мирному соглашению. Отдельное внимание Виткофф уделил визиту президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, который состоялся в октябре. Он предложил Путину поговорить с Трампом еще до встречи с украинским лидером.