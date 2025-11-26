У РФ відреагували на статтю про участь Віткоффа у підготовці «мирного плану» для Трампа

Представник російського диктатора Киріла Дмітрієва заперечив інформацію Bloomberg про те, що бізнесмен Стів Віткофф нібито консультував росіян щодо того, як краще презентувати Дональду Трампу "мирний план" щодо України. За його словами, публікація є "фейком", а її автори – "підбурювачами війни", які нібито прагнуть зірвати "мирний процес".

Кіріл Дмітрієв (фото з відкритих джерел)

"Чим ближче ми до миру, тим більш відчайдушними стають підбурювачі війни", — написав Дмітрієв.

Український журналіст Віталій Портников у відповідь нагадав, що західні медіа публікують подібні матеріали лише за наявності реального підтвердження, зокрема записів розмов. Він підкреслив, що без таких доказів Bloomberg ризикував би судовим позовом про наклеп.

"Bloomberg має реальний запис, який можна надати на експертизу. Інакше юридична служба ніколи б не дозволила публікацію. Це вам не телеграм-канал", — зазначив Портников.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у жовтні провів телефонну розмову з помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої фактично консультував Кремль, як правильно представити свої пропозиції щодо "мирного плану" щодо України американському президенту. Про зміст розмови стало відомо завдяки запису, який опинився у розпорядженні агентства Bloomberg.

Як пише Bloomberg дзвінок Віткоффа з Ушаковим відбувся 14 жовтня та тривав більш як п'ять хвилин. У розмові Віткофф висловив глибоку повагу до Путіна та повідомив Ушакову, що передав Трампу свою думку, що Росія нібито завжди прагнула мирної угоди. Окрему увагу Віткофф приділив візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, який відбувся у жовтні. Він запропонував, щоб Путін поговорив із Трампом ще до зустрічі з українським лідером.