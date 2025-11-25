Віткофф радив Кремлю, як правильно улестити Трампа у питаннях про війну в Україні

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у жовтні провів телефонну розмову з помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої фактично консультував Кремль, як правильно представити свої пропозиції щодо "мирного плану" щодо України американському президенту. Про зміст розмови стало відомо завдяки запису, який опинився у розпорядженні агентства Bloomberg.

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Як пише Bloomberg дзвінок Віткоффа з Ушаковим відбувся 14 жовтня та тривав більш як п'ять хвилин. У розмові Віткофф висловив глибоку повагу до Путіна та повідомив Ушакову, що передав Трампу свою думку, що Росія нібито завжди прагнула мирної угоди.

Окрему увагу Віткофф приділив візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, який відбувся у жовтні. Він запропонував, щоб Путін поговорив із Трампом ще до зустрічі з українським лідером.

"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю", – сказав Віткофф.

Ушаков запитав, чи буде корисним дзвінок Путіна до Трампа. Віткофф відповів ствердно та порекомендував, що саме має сказати російський диктатор, аби це був "справді хороший дзвінок". Серед ключових порад Віткофф радив улестити Трампа привітаннями щодо досягнень мирної угоди у Газі, наголосити, що Москва підтримує цю домовленість, а також вказати на "миротворчу роль" президента США.

За даними Bloomberg, розмова Путіна й Трампа дійсно відбулася 16 жовтня. Після цього Трамп, який раніше неодноразово критикував Путіна, висловив готовність зустрітися з ним у Будапешті.

У тій же розмові Віткофф торкнувся потенційних умов припинення війни між Росією та Україною. За його словами, він "знає, що потрібно для укладення угоди", зокрема згадав про можливі територіальні обміни. Як з'ясував Bloomberg, це обговорення лягло в основу мирного плану США з 28 пунктів, підготовленого за участі Кремля без відома Києва чи європейських партнерів.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", – сказав Віткофф.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відправив Росії "солодкого пряника" Віткоффа, а Україні дав "жорсткий батіг" у вигляді Дрісколла для переговорів щодо мирного плану.

Також "Коментарі" писали, що Трамп поставив Зеленському та Путіну умову для зустрічі щодо закінчення війни.