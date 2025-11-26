В РФ поставили условие для олимпийского перемирия с Украиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу олимпийского перемирия. Она заявила, что Россия может принять его только при одном условии.

Татьяна Тарасова (фото из открытых источников)

Ее комментарий приводит sport24.ru. По словам Тарасовой, чтобы согласиться на перемирие, Россию должны допустить к Олимпийским играм без каких-либо ограничений — с флагом и гимном.

"Олимпийское перемирие? Вообще, соглашаются все, что мы исключение? Так всегда было. Это перемирие уже сто лет, как существует на период Олимпийских игр. Олимпиаду. Что это за перемирие, если наши останутся дома", – сказала Татьяна Тарасова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская тренерка закатила истерику по поводу инициативы Украины. Главная тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская очень свирепствует. Причина ясна, Украина призывает запретить въезжать всем российским спортсменам на территорию тех стран, где проходят международные соревнования.

Как утверждает Татьяна Покровская, в Украине спят и видят, чтобы гражданам РФ было каждый раз еще хуже.

"Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Вселяют украинцам, что Россия — враг номер один. И с каждым разом это делается все больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимание на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые должны вести диалог только с организациями, которые должны вести диалог только с организациями, мира. Потому что участвовать все равно надо, если будет такая возможность, но только для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход.





