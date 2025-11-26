В РФ поставили умову для олімпійського перемир’я з Україною

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова висловилася щодо олімпійського перемир’я. Вона заявила, що Росія може прийняти його лише за однієї умови.

Тетяна Тарасова (фото з відкритих джерел)

Її коментар наводить sport24.ru. За словами Тарасової, для того щоб погодитися на перемир’я, Росію мають допустити до Олімпійських ігор без будь-яких обмежень — із прапором і гімном.

"Олімпійське перемир’я? Взагалі, погоджуються всі, що ми виняток? Так завжди було. Це перемир’я вже сто років, як існує на період Олімпійських ігор. Якщо ми погоджуємося, значить наша команда має поїхати у повному складі. А чого погоджуватись, якщо наша команда не поїде? Має бути результат цієї угоди, а вона може бути одразу, якщо наша команда поїде на Олімпіаду. Що це за перемир’я, якщо наші залишаться вдома", – сказала Тетяна Тарасова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська тренерка закотила істерику з приводу ініціативи України. Головна тренерка російської збірної із синхронного плавання Тетяна Покровська дуже лютує. Причина зрозуміла, Україна закликає заборонити в'їжджати всім російським спортсменам на територію тих країн, де відбуваються міжнародні змагання.

Як стверджує Тетяна Покровська, в Україні сплять і бачать, щоб громадянам РФ було кожного разу ще гірше.

"Україна вже не знає, який спосіб краще зіпсує життя росіянам. Їхню націю, відверто кажучи, зомбують. Вселяють українцям, що Росія — ворог номер один. І з кожним разом це робиться все більше і більше, особливо в спорті. Але ми не повинні звертати увагу на їхні висловлювання, а повинні продовжувати вести діалог тільки з організаціями, які можуть вплинути на нашу участь в літніх іграх і чемпіонатах світу. Тому що брати участь все одно треба, якщо буде така можливість, але тільки якщо для всіх будуть однакові правила. У змаганнях завжди важливий чесний підхід. А Україну слухати не варто, вони не заспокояться", – випльовує свою отруту тренер з Російської Федерації.





