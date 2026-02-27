В России все глубже интегрируют в процессы мобилизации людей в армию высшие учебные заведения.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские медиа все чаще информируют о введении для вузов ежемесячных квот на отправку студентов на войну. Для Дальневосточного федерального университета, как сообщили аналитики Центре, это 32 человека за февраль, также формируются списки из сотен "перспективных" студентов, потенциально пригодных для службы.

Аналитики ЦПД объяснили, что администрации вузов фактически подменяют образовательные цели выполнением мобилизационных планов. В такой ситуации приоритетом становится обеспечение армии человеческим ресурсом, а не подготовка специалистов.

Стоит отметить, что это не единственная практика вербовки студентов на войну. Университеты России массово агитируют подписывать контракты в подразделениях беспилотных систем вместо обучения. За это обещают академический отпуск на время службы, а иногда даже денежное вознаграждение. Набор "беспилотных войск" ведется также на оккупированных территориях", — пояснили в Центре.

В ЦПД отметили, что использование университетов в качестве площадок для вербовки – это проявление скрытой мобилизации. Аналитики убеждены, что Кремль подчиняет все гражданские институции военным потребностям государства, тем самым в очередной раз подтверждая долгосрочный курс РФ на продолжение войны.

В ЦПД отметили, что использование университетов в качестве площадок для вербовки – это проявление скрытой мобилизации. Аналитики убеждены, что Кремль подчиняет все гражданские институции военным потребностям государства, тем самым в очередной раз подтверждая долгосрочный курс РФ на продолжение войны.




