У РФ посипалась ситуація: стало відомо про жорсткий наказ Кремля
У РФ посипалась ситуація: стало відомо про жорсткий наказ Кремля

В Росії посилюють мобілізацію: який жорсткий наказ видали в Кремлі

27 лютого 2026, 14:40
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Росії дедалі глибше інтегрують у процеси мобілізації людей до війська вищі навчальні заклади.

У РФ посипалась ситуація: стало відомо про жорсткий наказ Кремля

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі медіа все частіше інформують про запровадження для вишів щомісячних квот на відправку студентів на війну. Для Далекосхідного федерального університету, як повідомили аналітики Центрі, це 32 особи за лютий, також формуються списки із сотень “перспективних” студентів, потенційно придатних до служби.

Аналітики ЦПД пояснили, що адміністрації вишів фактично підміняють освітні цілі виконанням мобілізаційних планів. У такій ситуації пріоритетом стає забезпечення армії людським ресурсом, а не підготовка фахівців. 

“Варто зазначити, що це не єдина практика вербування студентів на війну. Університети Росії масово агітують підписувати контракти у підрозділах безпілотних систем замість навчання. За це обіцяють академічну відпустку на час служби, а подекуди навіть грошову винагороду. Набір у “безпілотні війська” ведеться також на окупованих територіях”, — пояснили в Центрі. 

У ЦПД зауважили, що використання університетів як майданчиків для вербування  — це прояв прихованої мобілізації. Аналітики переконані, що Кремль підпорядковує всі цивільні інституції військовим потребам держави, тим самим вчергове підтверджуючи довгостроковий курс РФ на продовження війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються популяризувати державний месенджер Max — росіянам примусово нав'язують користування месенджером, навіть погрожують штрафами. Аналітики ЦПД називають це метод встановлення повного цифрового контролю у РФ. 




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0ragRqDS8TFNyUsMhbUKDYzqUb3BzFMGgzWsB1MxtHyigHcA8VqQMWGb1UEnnu7bzl
