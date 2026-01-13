В РФ появился первый регион с разрушенной энергетикой из-за войны против Украины

Белгородская область стала первым регионом России, где война против Украины напрямую привела к системному разрушению энергетики. Уже четвертые сутки регион живет в условиях энергетического кризиса после ударов ВСУ по энергообъектам. Местные власти признают, что полностью восстановить систему невозможно, а перебои со светом, теплом и водой могут стать новой нормой для россиян.

Отключение света в Белгородской области. Фото из открытых источников

В ходе заседания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию "катастрофической". Из-за падения напряжения в регионе ограничили работу более 60 промышленных предприятий, часть из которых получает электроэнергию только ночью. Торговые центры, в частности, "Сити Молл" и "Рио", временно прекратили работу. В 23-тысячном городе Стоитель отключили лифты, а в отдельных районах Белгорода возникли проблемы с водоснабжением.

"Стопроцентно проблему мы решить не в состоянии. Огромное потребление нашими заводами, ГОКами и населением и огромные разрушения все равно будут приводить к ограничениям или полной потере как тепла, так и электроэнергии, водоснабжения и водоотвода. Эта проблема может охватить полностью Белгородскую область — а это полтора миллиона человек", — сказал губернатор.

По словам Гладкова, для аварийного восстановления привлекли ресурсы госрезерва, федеральных властей и помощь из 25 других регионов РФ. В то же время, энергоснабжение предприятий так и не удалось стабилизировать. Власти призывают жителей покупать генераторы и готовиться к длительным отключениям.

Отдельную тревогу у российских властей вызывает состояние энергетической инфраструктуры. Местные власти указывают, что во время блэкаута деградация сети превысила 60%, несмотря на требование обеспечивать работу базовых станций не менее шести часов. Гладков не исключил, что из-за этой ситуации планирует привлечь прокуратуру.

В ночь на 9 января удары по энергоинфраструктуре области оставили без света и тепла около полумиллиона человек, еще 200 тысяч оказались без воды. Таким образом, Белгородщина оказалась в реальности, в которой украинцы живут с осени 2022 года. Именно с этого времени Россия начала системные атаки на энергетику Украины.

