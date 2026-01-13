В РФ з’явився перший регіон зі зруйнованою енергетикою через війну проти України

Бєлгородська область стала першим регіоном Росії, де війна проти України безпосередньо призвела до системної руйнації енергетики. Уже четверту добу регіон живе в умовах енергетичної кризи після ударів ЗСУ по енергооб’єктах. Місцева влада визнає, що повністю відновити систему неможливо, а перебої зі світлом, теплом і водою можуть стати новою нормою для росіян.

Відключення світла в Бєлгородській області. Фото з відкритих джерел

Під час засідання уряду губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав ситуацію "катастрофічною". Через падіння напруги в регіоні обмежили роботу понад 60 промислових підприємств, частина з яких отримує електроенергію лише вночі. Торгові центри, зокрема "Сіті Молл" та "Ріо", тимчасово припинили роботу. У 23-тисячному місті Стоітєль відключили ліфти, а в окремих районах Бєлгорода виникли проблеми з водопостачанням.

"Стовідсотково проблему ми вирішити не в змозі. Величезне споживання нашими заводами, ГЗК і населенням і величезні руйнування все одно призводитимуть до обмежень або повної втрати як тепла, так і електроенергії, водопостачання та водовідведення. Ця проблема може охопити повністю Бєлгородську область — а це півтора мільйона осіб", — заявив губернатор.

За словами Гладкова, для аварійного відновлення залучили ресурси держрезерву, федеральної влади та допомогу з 25 інших регіонів РФ. Водночас енергопостачання підприємств так і не вдалося стабілізувати. Влада закликає мешканців купувати генератори та готуватися до тривалих відключень.

Окрему тривогу у російської влади викликає стан енергетичної інфраструктури. Місцева влада вказує, що під час блекауту деградація мережі перевищила 60%, попри вимогу забезпечувати роботу базових станцій щонайменше шість годин. Гладков не виключив що через цю ситуацію планує залучити прокуратуру.

У ніч на 9 січня удари по енергоінфраструктурі області залишили без світла і тепла близько пів мільйона людей, ще 200 тисяч опинилися без води. Таким чином Бєлгородщина опинилася в реальності, у якій українці живуть з осені 2022 року. Саме з того часу Росія розпочала системні атаки на енергетику України.

