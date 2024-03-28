В РФ предлагают наказывать за подписку на "антироссийские" чаты

Российская пропагандистка Маргарита Симонян предлагает ввести в РФ ответственность за участие и подписку в антироссийских чатах и группах в социальных сетях и мессенджерах.

Российский интернет хотят поставить под контроль. Фото из открытых источников

"В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них", — написала Маргарита Симонян в своем Telegram .

По словам российской пропагандистки, список запрещенных чатов и групп должны формировать соответствующие органы, как сейчас формируют в России списки запрещенных организаций, медиа и литературы.

За участие в таких чатах и группах Маргарита Симонян предлагает наказывать, по меньшей мере, выдворением и пожизненным запретом на въезд в Россию.

Соответствующую инициативу пропагандистка озвучила в связи с массовым убийством россиян в "Крокусе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.



