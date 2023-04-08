В РФ предлагают сажать за госизмену пожизненно: Кремль придумал новую уловку

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Кравцев Сергей
В Кремле предлагают внести правки в Уголовный кодекс о пожизненном наказании за госизмену. Напомним, что соответствующее обвинение местные правоохранители инкриминируют россиянам "направо и налево". Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев в своем Telegram.
Кремль. Фото: из открытых источников
Чиновник уточнил, что соответствующий план о том, как еще больше "затянуть удавку" гражданам РФ, местные депутаты подготовили к первому чтению законопроекта "232768-8", который уже успели принять.
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По словам Пискарева, правки в закон предполагают сразу несколько "нововведений", помимо увеличения порогов наказания.
Стоит отметить, что под предлогом обвинения в "государственной измене" российские силовики зачастую просто запугивают и избавляются от той части населения, которая высказывает недовольство действиями Кремля и критикует войну против Украины.
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