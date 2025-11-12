В РФ придумали, как жестко ударить по Японии за новые санкции: о чем идет речь

Япония осудила как "абсолютно неприемлемое" решение России о продлении запрета на въезд еще 30 гражданам, среди которых спикер министерства иностранных дел страны, после введения Токио санкций против РФ из-за полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Россия и Япония. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после аналогичных решений западных стран, Япония в сентябре ввела дополнительные санкции против российских компаний, физических лиц и других субъектов, одновременно снизив лимит на импорт российской нефти морским транспортом.

В то же время уже во вторник министерство иностранных дел РФ обнародовало список японцев, добавленных к тем, которые подпадают под "бессрочный запрет". Среди новых имен — спикер Тошихиро Китамура, журналисты и ученые.

В свою очередь главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара выразил протесты против этого "досадного" шага, подчеркнув, что межчеловеческие контакты между двумя странами до сих пор важны.

Также он обвинил Москву в перекладывании вины за вторжение в Украину.

В Reuters отметили, что РФ приняла подобные меры против японских чиновников и гражданских лиц в ответ на санкции.

"Однако Япония продолжает импортировать энергоносители с дальневосточного российского острова Сахалин, несмотря на призывы США к союзникам разорвать отношения, чтобы оказать давление на Москву. На вопрос, как запрет Великобритании на страхование российских поставок газа повлияет на энергоносители с Сахалина и усилит ли Токио санкции против Москвы, Кихара отказался комментировать. Он добавил, что Япония будет принимать соответствующие меры для достижения мира в Украине, обеспечивая при этом свои национальные интересы", — подытожили в издании.

