В РФ придумали, как жестко ударить по Японии за новые санкции: о чем идет речь

Япония осудила как "абсолютно неприемлемое" решение России о продлении запрета на въезд еще 30 гражданам, среди которых спикер министерства иностранных дел страны, после введения Токио санкций против РФ из-за полномасштабной войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.
В материале говорится, что после аналогичных решений западных стран, Япония в сентябре ввела дополнительные санкции против российских компаний, физических лиц и других субъектов, одновременно снизив лимит на импорт российской нефти морским транспортом.
В то же время уже во вторник министерство иностранных дел РФ обнародовало список японцев, добавленных к тем, которые подпадают под "бессрочный запрет". Среди новых имен — спикер Тошихиро Китамура, журналисты и ученые.
В свою очередь главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара выразил протесты против этого "досадного" шага, подчеркнув, что межчеловеческие контакты между двумя странами до сих пор важны.
Также он обвинил Москву в перекладывании вины за вторжение в Украину.
В Reuters отметили, что РФ приняла подобные меры против японских чиновников и гражданских лиц в ответ на санкции.
