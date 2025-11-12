У РФ вигадали, як жорстко вдарити по Японії за нові санкції: про що йдеться

Японія засудила як "абсолютно неприйнятне" рішення Росії про продовження заборони на в'їзд ще 30 громадянам, серед яких речник міністерства закордонних справ країни, після введення Токіо санкцій проти РФ через повномасштабну війну в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Reuters.

Росія та Японія. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що після аналогічних рішень західних країн Японія у вересні ввела додаткові санкції проти російських компаній, фізичних осіб та інших суб'єктів, одночасно знизивши ліміт на імпорт російської нафти морським транспортом.

У той же час вже у вівторок міністерство закордонних справ РФ оприлюднило список японців, доданих до тих, що підпадають під "безстрокову заборону". Серед нових імен — спікер Тошихіро Кітамура, журналісти та науковці.

У свою чергу головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара висловив протести проти цього "прикрого" кроку, наголосивши, що міжлюдські контакти між двома країнами досі важливі.

Також він звинуватив Москву у перекладанні вини за вторгнення в Україну.

У Reuters зазначили, що РФ вжила подібних заходів проти японських чиновників та цивільних осіб у відповідь на санкції.

"Однак Японія продовжує імпортувати енергоносії з далекосхідного російського острова Сахалін, незважаючи на заклики США до союзників розірвати відносини, щоб чинити тиск на Москву. На питання, як заборона Великобританії на страхування російських постачань газу вплине на енергоносії з Сахаліну і чи посилить Токіо комісія?" вживати відповідних заходів для досягнення миру в Україні, забезпечуючи при цьому свої національні інтереси", — підсумували видання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна буде менше грошей на війну: на Заході зробили заяву, що обнадійлює.



