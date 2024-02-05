logo

BTC/USD

42521.47

ETH/USD

2291.51

LTC/USD

67.40

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ пригрозили ударить по Польше: что возмутило Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ пригрозили ударить по Польше: что возмутило Москву

Российская пропаганда отметила, что это могло бы быть справедливым ответом на уничтожение Ил-76 в небе под Белгородом

сегодня, 15:00 comments1267
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Топовый российский пропагандист Дмитрий Киселев, который к слову ранее признавался в любви Украине и украинцам, обвинил США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью и пригрозил ударом по аэропорту в польском Жешуве. Как передает портал "Комментарии", фрагмент пропагандистской программы с угрозами Киселева появился в сети. Рупор Кремля выдал, что экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины. 

В РФ пригрозили ударить по Польше: что возмутило Москву

Россия и Польша. Фото из открытых источников

Пропагандист также заявил, что заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине якобы американцы, ведь каждый пуск ракеты стоит, по его подсчетам, от 3 до 8 млн. долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", – утверждает Дмитрий Киселев.

Российский телеведущий заявил, что американским военным в Киеве и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставлено оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них снята.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с рук. Но, где тогда остановиться? Каков механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, который является основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", — сказал Киселев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле отреагировали на информацию о просьбе Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина упрекнули ООН в объятиях с Лавровым и неспособности проверить данные об Ил-76.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости