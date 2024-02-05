В РФ пригрозили ударить по Польше: что возмутило Москву

Топовый российский пропагандист Дмитрий Киселев, который к слову ранее признавался в любви Украине и украинцам, обвинил США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью и пригрозил ударом по аэропорту в польском Жешуве. Как передает портал "Комментарии", фрагмент пропагандистской программы с угрозами Киселева появился в сети. Рупор Кремля выдал, что экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины.

Россия и Польша. Фото из открытых источников

Пропагандист также заявил, что заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине якобы американцы, ведь каждый пуск ракеты стоит, по его подсчетам, от 3 до 8 млн. долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", – утверждает Дмитрий Киселев.

Российский телеведущий заявил, что американским военным в Киеве и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставлено оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них снята.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с рук. Но, где тогда остановиться? Каков механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, который является основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", — сказал Киселев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле отреагировали на информацию о просьбе Украины передать тела тех, кто якобы погиб в Ил-76.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина упрекнули ООН в объятиях с Лавровым и неспособности проверить данные об Ил-76.



