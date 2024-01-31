В РФ приняли «закон о негодяях», который предусматривает конфискацию имущества

В Госдуме РФ проголосовали закон, который предусматривает конфискацию имущества за распространение "фейков" о так называемой "специальной военной операции" в Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его "законом о негодяях".

Многие россияне могут потерять свое имущество

По его словам, абсолютное большинство российских депутатов выступает за необходимость "наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на страну, солдат и офицеров".

"Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности", - заявил Володин.

В то же время издание "Медуза" подчеркивает, что "под статью" могут попасть многие россияне. В частности, речь обо всех нарушениях, которые в Уголовном кодексе РФ называют "деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации". Например, теперь у россиян могут забрать имущество за "оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов" или за участие в деятельности "нежелательной организации", за неисполнение приказа и дезертирство.

По мнению российских юристов, самое опасное обвинение — сотрудничество с "нежелательными" организациями.

"Следствие может посчитать, что все ваши деньги на счету предназначены для финансирования "нежелательной" организации, а, значит, подлежат конфискации в полном объеме" , — говорится в сообщении "Медузы".

В вопросе конфискации имущества все зависит от "фантазий" следователя, который может, например, привлечь к ответственности журналиста, который сотрудничает с независимой правозащитной организацией и пишет о войне против Украины.

Напомним, как ранее писали "Комментарии", в РФ преподносят "сюрпризы" гражданам своей страны, в том числе и тем, кто воюет в Украине. В частности, например, зэков лишили помилования.