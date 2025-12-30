Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент создание универсального средства для продления молодости является большим вызовом. Известный министр отметил, что разработка "пилюли от старости" требует решения сложных задач, в частности в части регулирования иммунной системы. Это направление, по его словам, активно поддерживается как в России, так и за границей. Мурашко подчеркнул, что увеличение продолжительности жизни, особенно здоровой жизни, является важной задачей для человечества.

Фото: из открытых источников

Мурашко также отметил, что российские ученые добились определенных успехов в исследованиях, касающихся продления жизни, хотя конкретные подробности он не раскрыл. Он отметил, что продолжительность жизни человека зависит от ряда факторов, таких как аутоиммунные заболевания, диабет и другие хронические болезни.

Интересно, что, несмотря на сложность достижения этой цели, российский правитель Владимир Путин недавно заявил, что средняя продолжительность жизни в стране может достигнуть 150 лет. Это звучит достаточно амбициозно, но такое обещание стало достаточно противоречивым на фоне рекордного сокращения продолжительности жизни в России. Согласно последним данным Росстата, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян снизилась почти на семь месяцев, достигнув 72,84 лет. Это стало самым большим падением за последние годы и напоминает о тяжелых последствиях после пандемии COVID-19. Если же не учитывать влияние пандемии, то столь резкое сокращение продолжительности жизни не наблюдалось в стране с начала 2000-х годов.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на попытки Владимира Путина выглядеть моложе в свои 72 года, естественные процессы организма он не сможет остановить. И хотя в разговоре с Си Цзиньпином, который просочился в СМИ, российский президент заявил о желании прожить до 150 лет, реализовать это маловероятно.