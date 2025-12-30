У РФ визнали повний провал у втіленні забаганки Путіна: озвучено шокуючу заяву

Глава Міністерства охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявив, що на цей момент створення універсального засобу для продовження молодості є великим викликом. Відомий міністр зазначив, що розробка "пігулки від старості" потребує вирішення складних завдань, зокрема в частині регулювання імунної системи. Цей напрямок, за його словами, активно підтримується як в Росії, так і за кордоном. Мурашко підкреслив, що збільшення тривалості життя, особливо здорового життя, є важливим завданням для людства.

Фото: з відкритих джерел

Мурашко також зазначив, що російські науковці досягли певних успіхів у дослідженнях, які стосуються продовження життя, хоча конкретні подробиці він не розкрив. Він вказав на те, що тривалість життя людини залежить від низки факторів, таких як аутоімунні захворювання, діабет і інші хронічні хвороби.

Цікаво, що незважаючи на складність досягнення цієї мети, російський правитель Володимир Путін недавно заявив, що середня тривалість життя в країні може досягти 150 років. Це звучить досить амбітно, але така обіцянка стала досить суперечливою на фоні рекордного скорочення тривалості життя в Росії. Згідно з останніми даними Росстату, минулого року середня тривалість життя росіян знизилася на майже сім місяців, досягнувши 72,84 років. Це стало найбільшим падінням за останні роки і нагадує про важкі наслідки, які спостерігалися після пандемії COVID-19. Якщо ж не враховувати вплив пандемії, то таке різке скорочення тривалості життя не спостерігалося в країні з початку 2000-х років.

Як вже писали "Коментарі", попри спроби Володимира Путіна виглядати молодшим у свої 72 роки, природні процеси організму він не зможе спинити. І хоча у розмові з Сі Цзіньпіном, яка просочилася у ЗМІ, російський президент заявив про бажання прожити до 150 років, реалізувати це малоймовірно.