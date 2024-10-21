Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" попыталась объяснить, почему российские войска не бомбят Верховную Раду. По ее словам, все дело в том, что она является объектом культурного наследия.

Маргарита Симоньян

"Мне вчера на программе коллеги рассказывают: "А знаете ли вы, что в Верховной Раде Украины никак не понимают, почему Россия не бомбит Раду, ни один кинжал еще не прилетел?" Я хочу им сказать, что потому что это не здание Верховной Рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию", — заявила Симоньян.

Она цинично подчеркнула, что у российских войск "рука не поднимается на наше".

Помимо этого, пропагандистка добавила, что украинцы и россияне являются "одним народом".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ вообще не волнует, куда летят их ракеты, и что этим самым они уничтожают. Например, чтобы захватить населенные пункты в Донецкой области, захватчики полностью стирают их с лица земли и таким образом "защищают" как там любят говорить "народ Донбасса".

Также "Комментарии" рассказывали, что российские террористы бьют ракетами по гражданской инфраструктуре, стараясь, чтобы было как можно больше жертв среди мирного населения. Но за каждое преступления все равно будет отплата. Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево возле Брянска нашли тело военного преступника Дмитрия Голенкова, который являлся пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного полка РФ (в/ч 33310), базировавшегося на аэродроме Шайковка. Он ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023, когда погибли 46 мирных жителей Украины, среди которых 6 детей.



