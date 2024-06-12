В РФ рассказали, чем завлекают мужчин на фронт в Украину

У российского диктатора Владимира Путина нет юридической или физической необходимости объявлять полную мобилизацию, поскольку в России продолжается частичная мобилизация, заявил российский оппозиционер, политэмигрант и лидер международного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Оккупанты

По его словам, пока нет необходимости объявлять полную мобилизацию, поскольку все еще действует указ о частичной мобилизации. Из миллиона человек, по предварительным оценкам, уже мобилизовано около 550 тысяч, многие из них погибли, сообщил оппозиционер.

Он подчеркнул, что мужчины пытаются завлечь на фронт в Украину большими зарплатами, но добровольцев уже не осталось. По его словам, между регионами идет конкурс. Кроме большой зарплаты, предлагаемой Министерством обороны РФ в случае подписания контракта, регионы дополнительно предоставляют финансовые надбавки. Однако это не дает результата, потому что добровольцев больше нет, добавил Сидельников.

По его мнению, кремлевский диктатор не желает передислоцировать войска из границ с другими странами. То есть, говорит он, Путин не хочет перемещать войска с Дальнего Востока, расположенные на границах и в разных регионах страны, в Украину. Ему страшно покидать пространство внутри страны без защиты, считает эксперт.

Сидельников также сообщил, что Минобороны РФ отправляет на фронт призывников, обманом которых заставили подписать контракт. По его словам, это люди, которые в этом году только пошли на военную службу и по закону их не имеют права отправлять в зону боевых действий. Но, как известно, для российских правителей законы не писаны, подытожил оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин боится объявлять тотальную мобилизацию.



