В РФ рассказали, какой вопрос Путин обсудил с Си в режиме тет-а-тет

Как сообщил Юрий Ушаков в Китае кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпионом очень подробно обсудил вопрос происходящего в Украине.

Путин и Си

По словам Ушакова, это очень подробное обсуждение прошло в режиме тет-а-тет.

"Очень подробно. Это было уже в формате тет-а-тет",

- сказал Ушаков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатора Владимир Путин сейчас находится в Китае с двухдневным визитом. В первый день он посетил Пекин, сейчас же он находится с визитом в Харбине.

Во время встречи с китайским президентом Си Цзиньпионом среди прочего обсуждался вопрос событий, которые происходят в Украине. В частности, оба президента выступили с совместный заявлением, в котором осудили поддержку других стран Украины, подчеркивая, что таким образом они способствуют усилению боевых действий. При этом известно, что и РФ, и Китай неоднократно призывали Запад прекратить предоставлять военную помощь Силам обороны, поскольку якобы таким образом они способствуют продолжению войны.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что он поддерживает "политическое урегулирование кризиса" в Украине. При этом президент не уточнил, что он имеет в виду. Вероятно, речь идет о продвижении китайского мирного плана, который целиком и полностью поддерживает Россия, при этом сам Путин похвалил его. И в этом нет ничего странного, ведь китайский мирный план учитывает все хотелки Кремля. В частности, он предусматривает проведение переговоров без вывода российских войск. Также китайцы предлагают остановиться на линии разграничения, и таким образом РФ получает полный контроль над теми территориями, которые сумела захватить. А еще Китай считает, что с России нужно снять западные санкции.







