В РФ родственники срочников уже в страхе: куда Кремль стягивает войска

Путинский режим в агонии из-за провала в Украине пытается любым способом удержать ситуацию под контролем. Из-за пробуксовки скрытой мобилизации российских военнослужащих срочной службы уже несколько месяцев перебрасывают к границе с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Холод".

Срочная служба в России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что больше всего срочников стянули в Белгород, Брянск и Воронеж. Это города, которые как известно ближе всего к украинской границе. Как рассказала ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова, юридической проблемы пока что нет, поскольку молодые парни все еще на территории России.

При этом женщина призналась, что к ней уже массово обращаются родственники ребят, которые проходят срочную службу в российской армии. Больше всего обращений тех военных, которых перебросили под Белгород. Парней постоянно нагружают очень тяжелой работой, к тому же приходится слышать обстрелы.

Валентина Мельникова уточнила, что российское законодательство прописано так, что ничего не поделаешь. Есть возможность пожаловаться только в том случае, если военные недоедают или недопивают. А, если с едой все нормально, то нет и причин жаловаться на службу.

В СМИ также появилась информация, что в Белгородскую область на границу с Украиной собираются перебросить срочников из Таманской дивизии. А в июле туда перевели срочников из Кантемировской дивизии.

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