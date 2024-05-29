В России в одной из школ Воронежа произошел скандал. Там выпускники рассказали, что им перед экзаменом по русскому языку пришлось даже снимать нижнее белье. Дело якобы в слишком чувствительном металлоискателе в пункте сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ

Как рассказала одна из свидетельниц происходящего, металлоискатель реагировал на все. По ее словам, детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность, снимать пирсинг при нестерильных условиях.

"Дети в истерике с дрожащими руками шли на экзамен. Их эмоциональное состояние просто не передать", - заявила женщина.

После скандала, в том числе и из-за того, что школьницы вынуждены были снимать белье, чтобы попасть на экзамен, ситуацию начали изучать в министерстве образования Воронежской области.

"Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена", — отметили в пресс-службе правительства региона.

Также власти РФ напомнили выпускникам и родителям, что в 2024 году меры безопасности во время экзаменационной кампании усилены.

Кроме того, местная прокуратура начала проверку по факту случившегося, а глава комитета российской Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему вынесут на рассмотрение на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Более того, инцидент в Воронеже намерены обсудить спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр террористической России Михаил Мишустин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в школах РФ стало больше пропаганды. Например, там решили на уроках музыки петь "патриотические" песни о войне.



