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В РФ школьниц заставили снимать белье: скандал обсудят на уровне правительства

В России произошел скандал, который намерены даже обсудить спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава правительства Михаил Мишустин. Речь идет о том, что школьниц заставляли снимать белье

сегодня, 16:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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В России в одной из школ Воронежа произошел скандал. Там выпускники рассказали, что им перед экзаменом по русскому языку пришлось даже снимать нижнее белье. Дело якобы в слишком чувствительном металлоискателе в пункте сдачи ЕГЭ.

В РФ школьниц заставили снимать белье: скандал обсудят на уровне правительства

ЕГЭ

Как рассказала одна из свидетельниц происходящего, металлоискатель реагировал на все. По ее словам, детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность, снимать пирсинг при нестерильных условиях.

"Дети в истерике с дрожащими руками шли на экзамен. Их эмоциональное состояние просто не передать",
- заявила женщина.

После скандала, в том числе и из-за того, что школьницы вынуждены были снимать белье, чтобы попасть на экзамен, ситуацию начали изучать в министерстве образования Воронежской области.

"Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена",
— отметили в пресс-службе правительства региона.

Также власти РФ напомнили выпускникам и родителям, что в 2024 году меры безопасности во время экзаменационной кампании усилены.

Кроме того, местная прокуратура начала проверку по факту случившегося, а глава комитета российской Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему вынесут на рассмотрение на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Более того, инцидент в Воронеже намерены обсудить спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр террористической России Михаил Мишустин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в школах РФ стало больше пропаганды. Например, там решили на уроках музыки петь "патриотические" песни о войне.


 



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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/28/23119603.shtml?updated
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