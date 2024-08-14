В РФ сказали, хочет ли Украина на самом деле мирных переговоров

Посол России в Лондоне Андрей Келин призвал не воспринимать всерьез заявления президента Владимира Зеленского о возможности мирных переговоров с Москвой. По его словам, украинская сторона не демонстрирует ничего в подтверждение таких намерений.

Переговоры Украины и РФ

"На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов", — заявил российский посол.

По его словам, стоит также учитывать "непроясненный статус" Зеленского. Глава российской дипмиссии также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией "не в фаворе".

При этом известно, что последний раз Зеленский говорил о возможности мирных переговоров с РФ 22 июля. В то же время 6 августа ВСУ пересекли границу РФ и зашли вглубь территории Курской области. На этом фоне зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия Киева стали ответом на "щедрое предложение" президента РФ о прекращении огня в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине, действительно, не исключают возможности проведения мирных переговоров с России, но на своих условиях. В Киеве категорически отвергают хотелки кремлевского диктатора, который считает, что для начала переговоров ВСУ должны выйти из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Украина должна отказаться от членства в НАТО.

При этом после операции ВСУ в Курской области кремлевский диктатор заявил об отказе вести любые переговоры с Украиной.

Также известно, что в РФ опять подняли тему "нелегитимности" Зеленского, а служба внешней разведки РФ даже выдала бред о том, что его могут заменить на бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.



