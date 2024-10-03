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В РФ сказали при каких условиях готовы говорить с Киевом о прекращении войны

В РФ сказали, что готовы к переговорам с Украиной, если получат «конструктивные предложения»

сегодня, 16:07
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Ткачик Олеся

В данный момент в России не видят возможностей для того, чтобы провести прямые контакты с Украиной по вопросу прекращения войны. В частности, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ, Сергей Рябков.

В РФ сказали при каких условиях готовы говорить с Киевом о прекращении войны

Переговоры Украины и РФ

"Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта. Мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон", — сказал Рябков.

При этом он сообщил, что Россия собирается обсудить вопрос войны в Украине на саммите БРИКС, который состоится в Казани, ведь якобы там обсуждают важные вопросы мировой повестки дня. Рябков заявил, что РФ использует эту площадку, чтобы объяснить участникам саммита "причины украинского кризиса".

"В БРИКС обсуждаются все актуальные вопросы международной повестки дня. Разумеется, ситуация в Украине — один из них. Мы ничего не скрываем. Наоборот, мы используем и эту площадку для показа того, что и почему делается, в чем коренные причины конфликта", — заявил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и Россия просто фигуры на шахматной доске, по которой играют США и Китай, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом, по его убеждению, формирование Китаем международной платформы "Друзья мира" в противовес коалиции "Рамштайн" стало контрастным маркером для сущности глобальных процессов. По мнению эксперта, когда в рамках мирных переговоров речь пойдет о каких-то уступках – это будут не уступки Укрины России или России Украине. Это будут уступки Китаю Америке или Америке Китаю.




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Источник: https://tass.ru/
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