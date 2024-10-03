В РФ сказали при каких условиях готовы говорить с Киевом о прекращении войны

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Ткачик Олеся
В данный момент в России не видят возможностей для того, чтобы провести прямые контакты с Украиной по вопросу прекращения войны. В частности, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ, Сергей Рябков.
Переговоры Украины и РФ
При этом он сообщил, что Россия собирается обсудить вопрос войны в Украине на саммите БРИКС, который состоится в Казани, ведь якобы там обсуждают важные вопросы мировой повестки дня. Рябков заявил, что РФ использует эту площадку, чтобы объяснить участникам саммита "причины украинского кризиса".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и Россия просто фигуры на шахматной доске, по которой играют США и Китай, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом, по его убеждению, формирование Китаем международной платформы "Друзья мира" в противовес коалиции "Рамштайн" стало контрастным маркером для сущности глобальных процессов. По мнению эксперта, когда в рамках мирных переговоров речь пойдет о каких-то уступках – это будут не уступки Укрины России или России Украине. Это будут уступки Китаю Америке или Америке Китаю.
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