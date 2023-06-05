В России произошел сильный пожар на электроподстанции в Алтае: часть региона без света (ФОТО)

5 июня в Залесовском округе Алтайского края произошел сильный пожар на электрической подстанции. Следовательно, весь округ остался без света. Россияне жалуются, что не знают, как "жить без воды и света".

В России горит подстанция (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава Залесовского муниципального округа России Александр Пластеев.

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Между тем местные жители публикуют кадры сильного пожара в Алтайском крае.

Кроме этого, местные власти подтвердили возгорание и заявили, что в части Алтая применено аварийное отключение электричества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Российском культурном центре произошел большой пожар . 26 апреля зафиксировали масштабный пожар в российском центре науки и культуры, находящемся в столице Кипра Никосии. Очевидцы в 13:45 сообщили о громком взрыве, а затем заметили пожар, охвативший Российский культурный центр. После получения вызова на место инцидента приехали семь пожарных машин для борьбы с огнем. Вскоре огонь удалось ликвидировать, а пожарные ищут место начала пожара. В то же время, полиция проводит опрос людей в этом регионе. На место пожара прибыл российский посол. Кроме пожара в здании кипрских служб сообщили о повреждении нескольких электрокабелей.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в

России пожар на нефтебазе. На

нефтебазе в российском Ангарске вспыхнули железнодорожные цистерны. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

По уточненной информации, стало известно, что пожар вспыхнул в Ангарске, огнем охватили железнодорожные цистерны и бензовоз. Площадь пожара на нефтебазе составляет 400 кв. м.

Поскольку о пожаре сообщает Министерство обороны РФ, существует вероятность того, что топливо предназначалось для военных целей.

Поскольку о пожаре сообщает Министерство обороны РФ, существует вероятность того, что топливо предназначалось для военных целей.