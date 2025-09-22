Рубрики
Кречмаровская Наталия
В России настоящая истерика вокруг песенного конкурса "интервидение", организованного в Москве. В медиа РФ утверждают, что он якобы вызвал феноменальный интерес по всей планете и стал “символом многополярного мира и традиционных ценностей”.
Россияне. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что на самом деле "интервидение", которое организовали как альтернативу "Евровидению", стало очередным дорогим российским пропагандистским проектом, направленным прежде всего на внутрироссийскую аудиторию. Аналитики Центра отмечают, что масштабное шоу призвано создать у россиян ощущение величия России как мощного культурного центра, альтернативного Западу.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на самом деле интерес к "интервидению" был невысоким даже среди принявших в нем участие 23 стран Глобального Юга, ведь их исполнители малоизвестны даже у себя дома.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия тратит миллионы на пропаганду, пока не хватает денег на лекарства. Федеральное агентство "Россотрудничество" за неполный 2025 год вложило около 4,6 млн долл. в пропагандистские программы для иностранцев. Это на 50% больше, чем в прошлом году.