В России настоящая истерика вокруг песенного конкурса "интервидение", организованного в Москве. В медиа РФ утверждают, что он якобы вызвал феноменальный интерес по всей планете и стал “символом многополярного мира и традиционных ценностей”.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что на самом деле "интервидение", которое организовали как альтернативу "Евровидению", стало очередным дорогим российским пропагандистским проектом, направленным прежде всего на внутрироссийскую аудиторию. Аналитики Центра отмечают, что масштабное шоу призвано создать у россиян ощущение величия России как мощного культурного центра, альтернативного Западу.

"Государственные российские медиа кичатся, что трансляцию "интервидения" якобы посмотрели 4 млрд человек во всем мире, тогда как финал "Евровидения" 2025 года лишь 166 млн человек. Однако цифра в 4 млрд зрителей абсолютно нереалистичная. Если бы это было правдой, российское шоу должен смотреть каждый второй человек на планете, что парализовало бы жизнь во всем мире на время конкурса. Даже среди россиян эти цифры вызвали огромный скепсис, — отметили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на самом деле интерес к "интервидению" был невысоким даже среди принявших в нем участие 23 стран Глобального Юга, ведь их исполнители малоизвестны даже у себя дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия тратит миллионы на пропаганду, пока не хватает денег на лекарства. Федеральное агентство "Россотрудничество" за неполный 2025 год вложило около 4,6 млн долл. в пропагандистские программы для иностранцев. Это на 50% больше, чем в прошлом году.



