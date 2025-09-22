У Росії справжня істерика навколо пісенного конкурсу “інтербачення”, організованого в Москві. У медіа РФ стверджують, що він нібито він викликав феноменальний інтерес по всій планеті і став “символом багатополярного світу та традиційних цінностей”.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що насправді “інтербачення”, яке організували, як альтернативу “Євробаченню”, стало черговим дорогим російським пропагандистським проєктом, спрямованим передусім на внутрішньоросійську аудиторію. Аналітики Центру зазначають, що масштабне шоу було покликане створити у росіян відчуття величі Росії як потужного культурного центру, альтернативного Заходу.

“Державні російські медіа хизуються, що трансляцію “інтербачення” буцімто подивилися 4 млрд людей в усьому світі, тоді як фінал “Євробачення” 2025 року лише 166 млн людей. Проте цифра у 4 млрд глядачів абсолютно нереалістична. Якби це було правдою, російське шоу мала б дивитися кожна друга людина на планеті, що паралізувало б життя в усьому світі на час конкурсу. Навіть серед росіян ці цифри викликали величезний скепсис”, — зазначили в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що насправді інтерес до “інтербачення” був невисоким навіть серед 23 країн Глобального Півдня, які взяли в ньому участь, адже їхні виконавці маловідомі навіть у себе вдома.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія витрачає мільйони на пропаганду, поки бракує грошей на ліки. Федеральне агентство “Россотрудничество” за неповний 2025 рік вклало близько 4,6 млн дол. у пропагандистські програми для іноземців. Це на 50% більше, ніж минулого року.



