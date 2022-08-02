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В РФ суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией": что это значит

Судебное заседание прошло в закрытом режиме

сегодня, 15:16
Автор:

Лиля Воробьева
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В России Верховный суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Следовательно, РФ на своей территории запретила его деятельность. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пророссийские "РИА Новости" .

В РФ суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией": что это значит

"Азов" в РФ признали террористической организацией (фото из открытых источников)

"Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России", — говорится в решении российского суда.

В сообщении российских пропагандистских СМИ говорится, что судебное заседание прошло в закрытом режиме. Его рассмотрение инициировала Генеральная прокуратура РФ.

Стало известно, что в РФ это решение будут "выполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

К чему может привести такое решение страны-агрессорки

Вероятно, что таким образом Россия может затормозить процесс обмена находящихся в плену украинских военных. Теперь РФ может приговорить их к пожизненному заключению без права помилования и обмена. Что касается Л/ДНР, то там им грозит смертная казнь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России хотят создать свой трибунал над Украиной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за ее якобы преступления на Донбассе. Российский чиновник признал, что практически нет шансов на то, что такой трибунал будет создан под руководством ООН. Другое дело, отмечает Александр Бастрыкин, чтобы такой вопрос "трибунал" против Украины был проработан с лояльными к Москве странами СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Там больше шансов на поддержку. Глава СК РФ уже даже придумал, что учреждение суда и его устава можно будет оформить соглашением между Россией и входящими в организацию странами, а также "Л/ДНР".




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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 14:38

Что бы все зло что Россия творит против Украине, вернулось России в три раза больше, сторцей! Аминь.


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