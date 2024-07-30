В РФ усиливают цензуру: интернет будет контролировать ФСБ

Российские власти готовятся существенно расширить полномочия силовых структур для цензуры интернета. По масштабам контроля интернета РФ уже вошла в топ-3 стран мира.

В России ужесточают цензуру. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, в рамках новых поправок в закон "О связи" решение о блокировании сайтов и управлении трафиком в российском интернете сможет принимать Генпрокуратура, а конкретные меры будет определять ФСБ. Соответствующий законопроект одобрил комитет Госдумы по информационной политике.

СМИ отмечают, что по действующему законодательству Роскомнадзор имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета.

Согласно поправкам, вводить ограничения Роскомнадзор сможет также по требованию генерального прокурора и его заместителей "в случае обнаружения массового или неоднократного распространения запрещенной информации". Порядок реагирования по требованию генпрокурора будет при этом утверждаться по согласованию с Федеральной службой безопасности РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что YouTube заблокировал более 200 российских каналов, из-за чего 10 июля директору головного офиса Google было направлено очередное требование о разблокировке. В Роскомнадзоре заявили, что компания Google продолжает нарушать российское законодательство и относится с неуважением к РФ. Позицию Роскомнадзора поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал заблокировать YouTube и все американские сайты и каналы на территории России.

