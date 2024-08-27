В нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область участвовала британская разведка, которая координировала как боевые действия, так и пропаганду, заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности Адальби Шхагошев.

Адальби Шхагошев

"Кроме МИ-6, британской специальной службы, которая занималась организацией подготовки и сопровождением этого дела, есть еще такая организация, которая называется МИ-7", — заявил российский депутат.

Более того, Шхагошев отметил, что подобные МИ-7 организации сейчас называются "директоратами". По его словам, конкретно эта служба якобы занимается управлением британской прессой и пропагандой. Организация "лишает" лидеров западных стран возможности получить "быстрое мнение" по ситуации в российском регионе, утверждает член комитета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, тот же Шхагошев заявил, что якобы британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его информации, этим якобы занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6. В частности, он заявил, что после остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы, по его словам, якобы координировала британская МИ-6, а именно ее третий отдел. Это подразделение создали еще в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были "диверсионные акции, саботаж и терроризм", заявил депутат Госдумы страны-агрессора. Шхагошев добавил, что эта часть британских спецслужб якобы не заинтересована в сокращении потерь — ни среди украинских военных, ни среди мирного населения российского региона.





