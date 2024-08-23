В террористической России отказываются видеть очевидное и продолжают настаивать на том, что Украина не сможет создать "буферную зону" на ее территории. В частности, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Бои в Курской области

"Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", — сказал посол страны-агрессора.

При этом он настаивает на том, что кремлевский диктатор уже принял решение ответить Украине за ее действия в Курской области, а все военные будут не вытеснены из региона, а "уничтожены".

Кроме того, Антонов заявил, что Россия не намерена обсуждать методы защиты своей территории с Соединенными Штатами. Более того, он утверждает, что Вашингтон будто бы знал о планах ВСУ начать операцию в Курской области и может ее при желании остановить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию на территории Курской области. С тех пор все представители РФ, начиная от спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова и до официального представителя МИД страны-агрессора Марии Захаровой заявляли, что Путин вот-вот примет какое-то решение, которое должно наказать всех тех, кто стоит за операцией в Курской области. Впрочем, время идет, а решения все еще нет. Хотя Антонов заявил , что такое решение уже точно принято и ВСУ ждет наказание.

При этом в ВР сказали , что операцию в Курской области проводят Вооруженные Силы Украины, а не российские добровольцы. Их сил недостаточно для эффективных боевых действий, поскольку российские добровольцы составляют максимум батальон, что слишком мало для масштабных операций.





