В РФ уже начали молиться о тяжелобольном: появились новые подробности о состоянии российского композитора

63-летнюю российскую знаменитость Игоря Николаева недавно госпитализировали. Как известно, у композитора есть проблема с сердцем и сдают другие жизненно важные органы.

Игорь Николаев (фото из открытых источников)

Менеджер Николаева спешно переносит давно запланированные концерты на 2024 год, но жена звезды пока хранит молчание. Сейчас журналист и товарищ музыканта Отар Кушанашвили призывает молиться о больном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Бывшая жена Николаева Наташа Королева пела "только ты не умирай, только ты дольше живи". Разве эти слова не столь красноречивы, чтобы мы все вместе присоединились к молитве? Когда Игорь поправится, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца", — заявляет друг Николаева.

Недавно российские СМИ проинформировали, что российский композитор в экстренном порядке был госпитализирован в отделение реанимации

Также сообщалось, что музыкант получил инфаркт из-за своей жены Юлии Проскуряковой. Она ссорилась, говорили, что ситуация доходила до развода, однако официально супруги об этом не заявляли.

Как сообщает пропагандистское издание Стархит, российская знаменитость перенесла обширный инфаркт. Теперь к нему не пускают даже членов семьи.

По информации инсайдеров, у автора популярной песни "Дельфин и русалка" проблемы с работой сердца — ритмы то учащаются, то становятся реже. Результаты ЭКГ тоже неутешительны, потому что диагностировали инфаркт именно после обследования.

Несколько дней Николаев был в реанимации, после этого врачи сделали ему новое операционное вмешательство.

Как сообщают российские СМИ, больному провели коронарное шунтирование. Теперь композитор по-прежнему находится в отделении реанимации.

Медики говорят, что состояние знаменитости тяжелое. Все время они боялись, что 63-летний исполнитель не выдержит столь сложное операционное вмешательство. Пока они не обнародуют никаких прогнозов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как российский певец "довел" себя до реанимации