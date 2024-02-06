logo

BTC/USD

42786.58

ETH/USD

2324.50

LTC/USD

67.81

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ уже назвали новую столицу Украины: что стоит за откровенным бредом Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ уже назвали новую столицу Украины: что стоит за откровенным бредом Кремля

Американские аналитики ISW считают, что Кремль усиливает риторику разделения Украины для западной аудитории

сегодня, 08:10 comments9167
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Путинский режим усиливает риторику гипотетического разделения Украины и хватается за не связанные с этим темы. Именно с этим связан целый поток странных заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в том числе, относительно того, что Львов станет новой столицей Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

В РФ уже назвали новую столицу Украины: что стоит за откровенным бредом Кремля

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, подобные месседжи россияне забрасывают в информационное пространство с целью нормализовать нарратив о разделении в западных дискуссиях об Украине. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 5 февраля, что якобы европейские планы строительства железнодорожной линии из Испании во Львов являются свидетельством признания Западом того, что Львов станет "новой столицей Украины в пределах [Львовской области]", после окончания войны России в Украине.

Эксперты ISW отмечают, что этот план, в частности, не имеет ничего общего с украинскими границами или окончанием войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом. 

Примечательно, что Медведев разместил свои заявления на своем англоязычном аккаунте X (бывший Twitter), а не на русскоязычном аккаунте Telegram. Это свидетельствует о том, что его заявление было рассчитано на международную аудиторию, а не на внутреннюю российскую аудиторию. 

ISW отметил, что заявление Медведева способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно сконструированное государство.

По мнению экспертов, это делается, чтобы уменьшить военную поддержку Украины со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, которые подталкивают Украину к передаче значительной части своей территории и населения России, как легитимного способа завершения войны.

Аналитики также отметили, что президент России Владимир Путин и другие российские чиновники недавно возобновили нарратив, в котором вторжение в Украину рассматривается как исторически оправданное имперское завоевание.

Читайте также на портале "Комментарии" - Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине: какие шансы, что он будет проголосован.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-5-2024
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости