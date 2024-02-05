Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине: какие шансы, что он будет проголосован

Сенат США (верхняя палата парламента) представил двухпартийный законопроект о выделении по дополнительному финансированию (118,28 млрд долл), который объединяет защиту границ, а также помощь Украине (60 млрд) и Израилю (14,1 млрд). Голосование в Сенате намечено на 7 февраля. Президент Джо Байден призвал Палату представителей (нижняя палата) как можно быстрее принять данный законопроект. Однако спикер Палаты представителей, республиканец-трампист Майк Джонсон уже обещает "похоронить" данную инициативу. Каковы перспективы принятия столь важного для Украины законопроекта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Всё будет зависеть от спикера Джонсона

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко констатирует, что эпопея с выделением помощи Украине от США продолжается. Очередной шаг – публикация компромиссного пакета, который попытаются на этой неделе проголосовать в Сенате.

"Интересно, что данном варианте прямые поступления в украинский бюджет сокращены с 11,8 млрд долл до 7,9 млрд. Очевидно, это стало результатом дебатов между республиканцами и демократами. При этом общая сумма осталась практически той же, что изначально предлагал Белый дом – 60 млрд долларов", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что раз текст законопроекта опубликован, Сенат готов его поддержать. После чего мяч окажется на поле Палаты представителей. Где всё будет зависеть от спикера Джонсона, который может как вынести, так и не вынести этот проект на голосование.

Опасаясь коллег-трампистов, которые могут инициировать отставку Джонсона, как случилось с его предшественником. С другой стороны, если нынешний спикер Палаты представителей будет и далее ставить палки в колеса такому важному законопроекту, а Трамп не получит полного контроля над Республиканской партией, политическая судьба Джонсона окажется незавидной. Плюс – ни один законопроект, который он попытается провести через Палату представителей, не будет иметь шансов на прохождения через Сенат, где большинство у демократов. Со всеми вытекающими... Фактически в данный момент Джонсон оказался на растяжке", – резюмирует Игорь Петренко. "Если вынесет, есть шансы, что проголосуют позитивно. Если же Джонсон продолжит играть в разделение пакетов, это станет нарушением компромиссных договоренностей между демократами и республиканцами. Джонсон может продолжить противодействовать данному компромиссу, находясь под влиянием Трампа

Что касается Украины, мы, по словам эксперта, приложили максимум политико-дипломатических усилий (и МИД, и глава государства, и его Офис), лоббируя принятие так важного для нас (и не только нас) законопроекта. Были визиты в США, телефонные разговоры, контакты на разных уровнях.

"Радует и лидерская позиция Белого дома в этом вопросе, – отмечает Игорь Петренко. – Так что – будем надеяться на лучшее".

Перед выборами республиканцам важно заработать дополнительные балы

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко призывает помнить, что этот год для США – избирательный. И есть темы, которые важны для того же республиканского электората. Как показывают опросы – лидирует среди таких проблема незаконной миграции, в результате чего миллионы людей из других стран (прежде всего – со стороны Мексики) приезжают в США, отбирая, в том числе, у местных рабочие места.

"Перед выборами республиканцам важно продемонстрировать свою победу в этом плане. Отсюда – торги с демократами. И одним из предметов такого торга является внешняя политика Администрации Байдена, включая помощь Украине. Это не значит, что республиканцы настроены против нашей страны. Просто идет политический торг", – поясняет политтехнолог.

По Израилю, помощь которому Джонсон пытается провести отдельным законопроектом, оставив Украину за бортом (на что в Белом доме уже предупредили, что не станут поддерживать такой вариант), ситуация несколько иная, отмечает она. И потому что Израиль – один из основных союзников США вне НАТО. И потому что активно занимается продвижением своих интересов в Штатах уже 75 лет.

"В то же время, Израиль способен самостоятельно вести войну с ХАМАС, даже при отсутствии нового пакета помощи от Штатов. Украине же противостоят не иранские прокси в виде ХАМАСа и Хезболлы, а страна-террорист. Причем самая большая в мире. И, конечно, для нас американская поддержка чуть ли не жизненно необходима", – акцентирует Екатерина Одарченко.

Но, подчеркивает она, не стоит трактовать дискуссии в Конгрессе как отсутствие поддержки Украины среди республиканцев.

"Они сами поясняют, что видят предоставление нам военной помощи иначе, нежели демократы. Параллельно желая решить вопрос с укреплением границы с Мексикой, – рассказывает эксперт. – Я уверена, что вопрос выделения макрофинансовой помощи Украине будет в данном случае решен американским парламентом положительно. Но в будущем у нас есть риск потерять прямую помощь в наш бюджет. Военная же поддержка не прекратится. Тем более, что война явно перешла в долгосрочную стадию".

Хорошо, что такие законопроекты в принципе появляются

Политический эксперт Сергей Таран поделился таким комментарием:

Безусловно, представленный Сенатом законопроект является частью договоренностей между республиканцами и демократами. В процессе переговоров разные стороны выдвигают разные предложения. И сейчас мы видим очередное. Вероятно, не последнее". "Новый законопроект, обнародованный Сенатом, имеет менее 50% шансов быть поддержанным в Палате представителей. Ведь республиканское большинство в нижней палате продвигает идею о разделении помощи Израилю и Украине

Но до тех пор, пока не прозвучит четкое заявление от республиканского большинства в Палате представителей и демократов, что есть готовность поддержать один законопроект, мы не получим уверенность, что его проголосуют, считает эксперт.

Так что, констатирует он, шансы, что поддержат именно этот вариант – пока меньше половины.

"Но хорошо, что такие законопроекты в принципе появляются, – отмечает Сергей Таран. – Это демонстрирует, что и Белый дом, и рационально мыслящие парламентарии понимают – документ, включающий в себя поддержку Украину, следует принимать как можно быстрее".

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