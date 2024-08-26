В РФ в огне один из крупнейших НПЗ: детали

На нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске произошел мощный взрыв. Завод находится в 2 тысячах километров от границы с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении телеграм-канала 112.

В Омске произошел мощный взрыв на НПЗ. Фото: из открытых источников

По информации издания, предварительно, произошел сильный взрыв и возгорание на установке АВТ-11. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

"Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На месте работает 15 расчетов пожарной охраны. Эвакуация предприятия не проводилась", — говорится в сообщении.

В результате пожара на Омском НПЗ пострадали два человека, им оказали помощь на месте, сообщили в пресс-службе предприятия.

Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, расположенное в городе Омске и принадлежащее компании "Газпром нефть". На заводе работает 3600 человек.

В целом завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию для российской армии.

Стоит напомнить, Украина начала бить дронами по российским НПЗ и нефтебазам в 2024 году, чтобы сократить военный потенциал противника.

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Также издание "Комментарии" сообщало – полномасштабная война продолжается. Однако возникает немало вопросов относительно того, почему западные боеприпасы для HIMARS в Украине стали менее эффективными? А также, почему, несмотря на постоянные удары по НПЗ России, не видно эффекта от этих операций? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



