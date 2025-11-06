В РФ в огне одна из крупнейших электростанций: что произошло

В городе Волгореченск Костромской области РФ ночью был нанесен удар по Костромской ГРЭС – одной из самых мощных электростанций России. Местные ресурсы сообщают о взрывах и пожаре на территории предприятия. Как передает портал "Комментарии", губернатор области Сергей Сытников, как и все остальные путинские чиновники, заявил об отражении атаки беспилотников на энергообъекты.

Костромская ГРЭС. Фото: из открытых источников

Губернатор отметил, что было слышно несколько "хлопков". Впрочем, ПВО вроде бы справилась, а электроснабжение не нарушено.

Впрочем, независимые источники сообщают о серьезных повреждениях энергетического оборудования на Костромской ГРЭС. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно мощный пожар.

Костромская ГРЭС имеет установленную мощность 3720 МВт и является третьей по масштабу тепловой электростанцией РФ. На ней работают восемь турбин мощностью по 300 МВт и одна — на 1200 МВт.

Энергетический гигант обеспечивает электричеством значительную часть центрального региона России, включая промышленные предприятия оборонного значения.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Крыму, в Симферополе, около 02.30 ночи начался пожар на нефтебазе. Предположительно, речь идет о "Крымнефтесбыт" в районе поселка Битумное.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 5 ноября неопознанные беспилотники атаковали российскую энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира и ТЭЦ в Орле.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил об атаке дронов на энергетический объект в пригороде Владимира. По его словам, "специалисты работают на месте, а все системы жизнеобеспечения функционируют в нормальном режиме".