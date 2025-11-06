У РФ у вогні одна з найбільших електростанцій: що сталося

Рубрики
У місті Волгореченськ Костромської області РФ вночі було завдано удару по Костромській ДРЕС – одній з найпотужніших електростанцій Росії. Місцеві ресурси повідомляють про вибухи та пожежу на території підприємства. Як передає портал "Коментарі", губернатор області Сергій Ситников, як і решта путінських чиновників, заявив про відображення атаки безпілотників на енергооб'єкти.
Костромська ДРЕС. Фото: з відкритих джерел
Губернатор зазначив, що було чути кілька "хлопків". Втім, ППО начебто впоралася, а електропостачання не порушено.
Проте незалежні джерела повідомляють про серйозні пошкодження енергетичного обладнання на Костромській ГРЕС. Очевидці публікують кадри, на яких видно сильну пожежу.
Костромська ГРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ. На ній працюють вісім турбін потужністю по 300 МВт і одна – на 1200 МВт.
Енергетичний гігант забезпечує електрикою значну частину центрального регіону Росії, включаючи промислові підприємства оборонного значення.
Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв заявив про атаку дронів на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира. За його словами, "фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі".