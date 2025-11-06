У РФ у вогні одна з найбільших електростанцій: що сталося

У місті Волгореченськ Костромської області РФ вночі було завдано удару по Костромській ДРЕС – одній з найпотужніших електростанцій Росії. Місцеві ресурси повідомляють про вибухи та пожежу на території підприємства. Як передає портал "Коментарі", губернатор області Сергій Ситников, як і решта путінських чиновників, заявив про відображення атаки безпілотників на енергооб'єкти.

Костромська ДРЕС. Фото: з відкритих джерел

Губернатор зазначив, що було чути кілька "хлопків". Втім, ППО начебто впоралася, а електропостачання не порушено.

Проте незалежні джерела повідомляють про серйозні пошкодження енергетичного обладнання на Костромській ГРЕС. Очевидці публікують кадри, на яких видно сильну пожежу.

Костромська ГРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ. На ній працюють вісім турбін потужністю по 300 МВт і одна – на 1200 МВт.

Енергетичний гігант забезпечує електрикою значну частину центрального регіону Росії, включаючи промислові підприємства оборонного значення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у тимчасово окупованому Криму, у Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 5 листопада невідомі безпілотники атакували російську енергетичну інфраструктуру у передмісті Володимира та ТЕЦ в Орлі.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв заявив про атаку дронів на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира. За його словами, "фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі".