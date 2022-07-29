В РФ в районе воинской части прогремела серия мощных взрывов: что известно (ВИДЕО)

В России прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтатКома ВСУ, сегодня утром (29 июля) в Брянской области (РФ) прогремели взрывы. Инцидент произошел около 6 утра. Сообщается, что взрывы были слышны в районе воинской части.

"Местное население около 6 утра услышало "серию громких хлопков" в городе Климово, район воинской части", — СтратКом ВСУ.

В Сети появляются видео с места событий.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что это только начало: ВСУ ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника. Удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Идиоты": Арестович назвал еще одну стратегическую ошибку России в войне. Оккупанты уже неделю перебрасывают свои силы на западный берег Днепра, пытаясь удержать оккупированный Херсон. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Еврокомиссии рассказали, можно ли запретить выдачу виз россиянам. Санкции ЕС направлены непосредственно на правительство и экономическую элиту РФ.

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