В России стало известно о смерти актера Владимира Матвеева, на счету которого более ста ролей в кино и сериалах. По данным пропагандистского издания " Стархит" , артист умер внезапно в 72 года.

Владимир Матвеев (фото из открытых источников)

Причина ухода артиста из жизни не озвучивается, но представители культурного заведения сообщили, что у актера остановилось сердце. В окружении актера отметили, что это была "скоростная смерть". Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания.

"С 1974 года Владимир Михайлович был украшением труппы Театра имени Ленсовета, в которую его пригласил учитель, художественный руководитель театра, народный артист СССР и России Игорь Петрович Владимиров. Зрители навсегда запомнили яркие роли Владимира Матвеева в спектаклях. Его уникальный талант навсегда останутся. нашей памяти и истории театрального Петербурга. Скорбим вместе с родными и близкими.

Матвеев сыграл более сотни киноработ. Среди последних — "Мосгаз. Последнее дело Черкасова", "Чернобыль", "Тайны следствия".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного модельера РФ скончался сын . В начале июня сына известного российского модельера Вячеслава Зайцева Егора Зайцева госпитализировали в одну из клиник российской столицы.

Как сообщает пропагандистское издание Стархит, медики боролись за его жизнь до последнего, однако ситуация была тяжелая с самого начала. До этого Зайцева-младшего повезли в больницу, где у него диагностировали тяжелую анемию и опухоль в кишечнике. Еще у него было обнаружено несколько хронических заболеваний, одно из них, цирроз печени.

