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Ткачик Олеся
Мирных переговоров с Киевом не будет, пока военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на российской земле. С таким предупреждением посол РФ в Великобритании Андрей Келин выступил в интервью турецкому телеканалу TRT World.
Переговоры Украины и РФ
При этом он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин перед саммитом мира в Швейцарии озвучил предложения по завершению войны в Украине. В частности, он потребовал вывести войска из Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей и отказаться от членства в НАТО. Только после этого террористическая Россия будет готова сесть за стол переговоров с Украиной. Кроме того, Путин и дальше настаивает на проведении некой демилитаризации и денацификации Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что если Запал и Украина хотят прекращения войны путем переговоров, то должны отказаться от формулы мира президента Зеленского. Напомним, она предусматривает возвращения Украины к границам 1991 года, наказания всех российских преступников включительно с руководством страны-агрессора, а также выплату Россией репараций.
Также "Комментарии" рассказывали, что президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день любой диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным просто невозможен.
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