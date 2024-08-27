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В РФ выдвинули новое условие для проведения переговоров о мире с Украиной

В РФ требуют, чтобы Украина вывела свои войска из российских территорий

сегодня, 20:17
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Ткачик Олеся

Мирных переговоров с Киевом не будет, пока военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на российской земле. С таким предупреждением посол РФ в Великобритании Андрей Келин выступил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

В РФ выдвинули новое условие для проведения переговоров о мире с Украиной

Переговоры Украины и РФ

"Мы сделали свои выводы. И вывод номер один — Украина хочет продолжать эту борьбу вооруженным способом, они не хотят переговоров. Наш основной вывод — переговоры на настоящий момент и на продолжительное время не просматриваются. Поступив так, они не допустили переговоров. Этого не произойдет, пока они находятся на российской земле", — сказал дипломат страны-агрессора.

При этом он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин перед саммитом мира в Швейцарии озвучил предложения по завершению войны в Украине. В частности, он потребовал вывести войска из Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей и отказаться от членства в НАТО. Только после этого террористическая Россия будет готова сесть за стол переговоров с Украиной. Кроме того, Путин и дальше настаивает на проведении некой демилитаризации и денацификации Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что если Запал и Украина хотят прекращения войны путем переговоров, то должны отказаться от формулы мира президента Зеленского. Напомним, она предусматривает возвращения Украины к границам 1991 года, наказания всех российских преступников включительно с руководством страны-агрессора, а также выплату Россией репараций.

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день любой диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным просто невозможен.




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Источник: https://www.trtworld.com/
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