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В РФ взрывы на нефтебазе: партизаны провели там разведку

В Ростовской области, граничащей с Украиной, прогремел взрыв на НПЗ

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на среду, 15 мая, взрывы были слышны на топливной базе в Ростовской области, в России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В РФ взрывы на нефтебазе: партизаны провели там разведку

В Ростовской области прогремел взрыв на НПЗ. Фото: из открытых источников

Как пишут российские СМИ, на топливной базе было слышно минимум два взрыва. Россияне традиционно заявили об атаке беспилотников.

Как заявил губернатор области Василий Голубев, на топливной базе якобы не было топлива, поэтому было возгорание. Также неизвестно и о пострадавших.

"Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не привело. Пострадавших нет", — написал он.

Интересно и то, что в начале мая партизанское движение "АТЕШ" публиковало фото из нефтебазы в Ростове. В частности, были предоставлены координаты базы, а также информация о поставках нефтепродуктов.

Отметим, ранее стало известно, что в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод". Отмечается, что раздалось несколько мощных взрывов в Дзержинском районе Калужской области. Были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего начался пожар в районе НПЗ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с конца апреля – начала мая на российских нефтеперерабатывающих заводах после некоторой паузы возобновилась "бавовна". О чем это может свидетельствовать? Действительно ли США сняли запрет на удары ВСУ по НПЗ РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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