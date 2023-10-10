В РФ заговорили об отказе от расчетов в долларах: чем теперь думает рассчитываться Кремль

Россия может уйти от механизма расчета в долларах в международной торговле, используя механизм бартера. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что механизм бартера может реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе, пишет российский "Интерфакс".

Доллары. Фото из открытых источников

С предложением использовать бартерные схемы Денис Мантуров выступил на международном форуме Innofood-2023 в Сочи.

Стоит отметить, что в России проблемы с наличной валютой начались сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. 9 марта 2022 года в стране-агрессоре вышел запрет о покупке наличной валюты. Правда в апреле этот запрет был снят, хоть и продолжил действовать еще ряд ограничений. Отмечается, что с начала полномасштабной войны России против Украины в соседней стране постоянные проблемы с притоком валюты.

Читайте также на портале "Комментарии" — о том, что российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины, а также на то, что ключевые страны-партнеры Киева устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам необходимую помощь, говорят уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем, британский политолог Марк Галеотти и вовсе заявляет, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной, надеясь таким образом продолжить контролировать россиян, усиливать репрессии. И вряд ли случайно на этом фоне появляются сообщения, что уже в ноябре Путин, правящий РФ более 20 лет, объявит о решении баллотироваться на новый президентский срок (под выборы в марте 2024 года). Что можно на данный момент сказать о положении Путина? Рискнет ли он баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



