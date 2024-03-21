logo

BTC/USD

66216.01

ETH/USD

3490.68

LTC/USD

86.35

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ заводы по производству снарядов работают в три смены. Сколько боеприпасов выпускают
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ заводы по производству снарядов работают в три смены. Сколько боеприпасов выпускают

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шрйгу заявил о том, что заводы по производству боеприпасов в РФ работают в три смены и без выходных. По его словам, удалось нарастить производство снарядов в 2,5 раза

сегодня, 16:02
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в производстве артиллерийских боеприпасов и комплектующих к ним произошли серьёзные положительные изменения.

В РФ заводы по производству снарядов работают в три смены. Сколько боеприпасов выпускают

Сергей Шойгу

Более того, министр обороны страны-агрессора заявил, что если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к ним объем увеличен почти в 22 раза.

"75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону "специальной военной операции". То есть, те задачи, которые мы ставили год назад — выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу"
, — заявил Шойгу.

По его словам, ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. Он утверждает, что после начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза.

Кроме того, министр страны-агрессора утверждает, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.

"Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие",
— сказал Шойгу.

По его словам, работа на этих предприятиях ведется в три смены без выходных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о том, что до конца года планируется увеличить армию России, чтобы выполнить все задачи по защите страны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/951682
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости