Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в производстве артиллерийских боеприпасов и комплектующих к ним произошли серьёзные положительные изменения.
Сергей Шойгу
Более того, министр обороны страны-агрессора заявил, что если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к ним объем увеличен почти в 22 раза.
По его словам, ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. Он утверждает, что после начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза.
Кроме того, министр страны-агрессора утверждает, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.
По его словам, работа на этих предприятиях ведется в три смены без выходных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о том, что до конца года планируется увеличить армию России, чтобы выполнить все задачи по защите страны.
Обсуждения
Новости