Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в производстве артиллерийских боеприпасов и комплектующих к ним произошли серьёзные положительные изменения.

Сергей Шойгу

Более того, министр обороны страны-агрессора заявил, что если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к ним объем увеличен почти в 22 раза.

"75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону "специальной военной операции". То есть, те задачи, которые мы ставили год назад — выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу" , — заявил Шойгу.

По его словам, ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. Он утверждает, что после начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза.

Кроме того, министр страны-агрессора утверждает, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.

"Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие", — сказал Шойгу.

По его словам, работа на этих предприятиях ведется в три смены без выходных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о том, что до конца года планируется увеличить армию России, чтобы выполнить все задачи по защите страны.



