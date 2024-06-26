В РФ заявили, что будут игнорировать призывы МОК, так как там выступают трансвеститы

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Ткачик Олеся
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала призывы соблюсти олимпийское перемирие во время Игр в Париже в 2024 году, заявив, что Россия никому не объявляла войну.
Елена Вяльбе
В то же время двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия должна была запретить спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года без национальных атрибутов.
При этом известно, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и беларусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и беларусов к участию в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время проведения Олимпийских игр в Париже установить олимпийское перемирие во всех войнах, в том числе и в Украине. Эта предложение раскритиковали как в Украине, так и в России. В частности, в Киеве напомнили, что до полномасштабного вторжения, неоднократно объявлялись разного рода перемирия, но Россия их никогда не придерживалась, но требовала, чтобы Украина их тщательно выполняла.
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