В РФ заявили, что будут игнорировать призывы МОК, так как там выступают трансвеститы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала призывы соблюсти олимпийское перемирие во время Игр в Париже в 2024 году, заявив, что Россия никому не объявляла войну.

Елена Вяльбе

"Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации?" — сказала Вяльбе.

В то же время двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия должна была запретить спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года без национальных атрибутов.

"Нам надо было сразу сказать, что без флага и гимна мы никуда не поедем. Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. И в итоге пришли туда, куда пришли", — заявил Фетисов.

При этом известно, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и беларусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и беларусов к участию в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время проведения Олимпийских игр в Париже установить олимпийское перемирие во всех войнах, в том числе и в Украине. Эта предложение раскритиковали как в Украине, так и в России. В частности, в Киеве напомнили, что до полномасштабного вторжения, неоднократно объявлялись разного рода перемирия, но Россия их никогда не придерживалась, но требовала, чтобы Украина их тщательно выполняла.



