Как заявил российский политолог Сергей Марков, за разработкой некоего плана по передаче Украине ядерного оружия стоит президент Франции Эммануэль Макрон.

Ядерное оружие

"Создателем этого плана является Макрон, и часть команды Байдена к этому плану склоняется. Это [передача ЯО] будет расцениваться как попытка государственного переворота в США, тогда Байдена, конечно, будут обвинять. Возможно и восстание", — сказал Марков.

При этом политолог страны-агрессора России даже допустил, что президент Джо Байден такие может передать Украине ядерное оружие. По его мнению, таким образом, часть команды Байдена постарается не допустить к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Наопмним, портал "Комментарии" рассказывал, что как сообщает издание Daily Express, победа Дональда Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности, из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие.

"Соглашение может быть заключено очень тайно, и вдруг Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападаете на нас, мы разбомбим Москву", — отметил британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.



