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В РФ заявили, что Офис президента «готовил покушение» на жизни ведущих российских политиков

В России заявили, что якобы Украина хотела прибегнуть к «откровенно террористическим приемам»

сегодня, 19:21
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Ткачик Олеся

Сенатор Константин Долгов заявил о том, что якобы Офис президента Владимира Зеленского прибегает к "откровенно террористическим приемам", в чем ему помогают западные союзники. Таким образом он прокомментировал якобы попытку покушения спецслужб Украины на российских политиков в День Военно-морского флота.

В РФ заявили, что Офис президента «готовил покушение» на жизни ведущих российских политиков

Константин Долгов

"Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков, забывая о том, что Россия тоже способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний", — заявил Долгов.

Как отметил сенатор, в России руководствуются другими принципами, не забывая о "границах дозволенного". Долгов также обратился к странам Запада, предупредив, что из-за поддержки Киева в подобных провокациях они находятся "в шаге от возможного конфликта" с Россией.

До этого росСМИ сообщали, что в этом году военно-морской парад, приуроченный к Дню ВМФ в Петербурге, прошел в усеченном виде из-за угроз безопасности. По данным "Фонтанки", российская разведка доложила информацию о готовящейся провокации на мероприятии, в Минобороны к этим сведениям отнеслись серьезно и решили не рисковать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что министр обороны России Андрей Белоусов лично обращался к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой убедить Украину воздержаться от проведения операций на "День ВМФ" в России. По словам Рябкова, телефонный разговор между двумя министрами был успешным для России и помог избежать эскалации. Он отметил, что "сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, по-видимому, имел влияние".





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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/08/06/23624563.shtml?updated
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