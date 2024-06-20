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Главная Новости Мир Россия В РФ заявили, что согласно статуту ООН, военные КНДР могут принять участие в «СВО»
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В РФ заявили, что согласно статуту ООН, военные КНДР могут принять участие в «СВО»

В России допустили, что военные из Северной Кореи могут принять участие в войне против Украины

сегодня, 14:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, подписанный между Россией и КНДР договор о всеобъемлющем партнерстве на фоне действий стран Запада и Украины позволяет Пхеньяну отправить своих военных в зону так называемой "специальной военной операции".

В РФ заявили, что согласно статуту ООН, военные КНДР могут принять участие в «СВО»

Военные КНДР

По его словам, сложившаяся в Украине ситуация с точки зрения международного права может быть рассмотрена как акт агрессии против России. При этом российский эксперт отметил, что один из пунктов договора между Москвой и Пхеньяном подразумевает оказание помощи России в упомянутой ситуации.

"Участие в боевых действиях на стороне российской армии регулярных частей КНДР может рассматриваться как легитимный и соответствующий нормам международного права и устава ООН вариант выполнения Пхеньяном обязательств, взятых на себя по соответствующему договору", — заявил российский эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин посетил с двухдневным визитом КНДР. Известно, что 19 июня он провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

При этом, эксперты утверждают, что Путин, подписав договор между Россией и КНДР о военно-политическом сотрудничестве и взаимной обороне, хочет не только северокорейских солдат и снарядов на украинский фронт, но и нового международного конфликта на другом конце мира. Выглядит так, что Китай подтягивает путинскую Россию и Северную Корею, как верные прокси-страны, в военную авантюру Пекина в агрессии против Тайваня.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/20/23287507.shtml
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Гарик

сегодня, 14:52

То было два брата акробата,два дебила это сила,добавились два задрота идиота.


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