Руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин высказался сегодня, 7 декабря в адрес США, что поддержка Киева со стороны Запада превращает конфликт во второй Вьетнам, который будет преследовать Соединенные Штаты еще много лет.

Сергей Нарышкин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters



Российский президент ввел российскую армию на территорию Украины в феврале прошлого года, спровоцировал военное вторжение, унесшее сотни тысяч жизней и приведшее к крупнейшему за последние шестьдесят лет противостоянию между РФ и Западом.



Союзники с Запада предоставили Украине более чем на 246 миллиардов долларов помощи и оружия, но контрнаступление Украины провалилось, и РФ продолжает осуществлять контроль за чуть менее пятой части украинских территорий.



"Украина превратится в "черную дыру", которая будет поглощать все больше ресурсов и людей", — утверждает Сергей Нарышкин, руководитель СВР России в статье, опубликованной во внутреннем журнале СВР "Оперативник разведки".



"В конце концов США рискуют создать для себя "второй Вьетнам", и каждой новой американской администрации придется пытаться справиться с этим", — завершает Нарышкин.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию для встреч за закрытыми дверями. Российский диктатор Владимир Путин в среду посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами этих государств. В Абу-Даби его принял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а в Эр-Рияде – наследный принц и глава совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.



В материале говорится, что большая часть переговоров в обеих странах проходила за закрытыми дверями – сначала в составе делегаций, а затем с глазу на глаз. Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, так и международные темы, в частности, палестино-израильский конфликт и война в Украине.

