logo

BTC/USD

43181.38

ETH/USD

2331.54

LTC/USD

73.81

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ заявили, что США устроят себе в Украине "второй Вьетнам": подробности циничного заявления
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ заявили, что США устроят себе в Украине "второй Вьетнам": подробности циничного заявления

Глава внешней разведки РФ прямо призвал Вашингтон остановить поддержку Украины

сегодня, 19:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин высказался сегодня, 7 декабря в адрес США, что поддержка Киева со стороны Запада превращает конфликт во второй Вьетнам, который будет преследовать Соединенные Штаты еще много лет.

В РФ заявили, что США устроят себе в Украине "второй Вьетнам": подробности циничного заявления

Сергей Нарышкин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters


Российский президент ввел российскую армию на территорию Украины в феврале прошлого года, спровоцировал военное вторжение, унесшее сотни тысяч жизней и приведшее к крупнейшему за последние шестьдесят лет противостоянию между РФ и Западом.

Союзники с Запада предоставили Украине более чем на 246 миллиардов долларов помощи и оружия, но контрнаступление Украины провалилось, и РФ продолжает осуществлять контроль за чуть менее пятой части украинских территорий.

"Украина превратится в "черную дыру", которая будет поглощать все больше ресурсов и людей", — утверждает Сергей Нарышкин, руководитель СВР России в статье, опубликованной во внутреннем журнале СВР "Оперативник разведки".

"В конце концов США рискуют создать для себя "второй Вьетнам", и каждой новой американской администрации придется пытаться справиться с этим", — завершает Нарышкин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию для встреч за закрытыми дверями. Российский диктатор Владимир Путин в среду посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами этих государств. В Абу-Даби его принял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а в Эр-Рияде – наследный принц и глава совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

В материале говорится, что большая часть переговоров в обеих странах проходила за закрытыми дверями – сначала в составе делегаций, а затем с глазу на глаз. Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, так и международные темы, в частности, палестино-израильский конфликт и война в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putins-spy-chief-tells-us-ukraine-will-become-your-vietnam-2023-12-07/#:~:text=MOSCOW%2C%20Dec%207%20(Reuters),Washington%20for%20years%20to%20come.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!