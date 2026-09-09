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В РФ заявили о существовании несовершеннолетней любовницы Путина: как выглядит (ФОТО)

Владимир Путин мог общаться с 17-летней студенткой Алисой Харчевой.

9 сентября 2026, 20:40
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Slava Kot

Российские журналисты заявили о новых деталях вероятных отношений российского диктатора Владимира Путина с Алисой Харчевой, которая в 2010 году была 17-летней абитуриенткой журфака МГУ. По данным расследователей, знакомство могло состояться после того, как фотография девушки попала в эротический календарь, подаренный тогдашнему премьер-министру РФ.

В РФ заявили о существовании несовершеннолетней любовницы Путина: как выглядит (ФОТО)

Алиса Харчева

Календарь Путину на 58-летие подарили активисты прокремлевского движения "Наши". На страницах были фотографии студенток факультета журналистики, среди которых Харчева. Сам факт получения календаря публично подтверждал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В РФ заявили о существовании несовершеннолетней любовницы Путина: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Алиса Харчева

Журналисты утверждают, что после этого Харчева пригласили в резиденцию Путина в Ново-Огарево. По версии расследования представители "Наших" пытались использовать знакомство девушки с премьером для продвижения собственных инициатив: перед встречами ей якобы передавали просьбы и предложения.

В РФ заявили о существовании несовершеннолетней любовницы Путина: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Алиса Харчева у портрета Путина

По данным журналистов, отношения Путина с несовершеннолетней девушкой продолжались около года. После этого Харчева, ныне носящая фамилию Ахильгова, якобы получила ряд возможностей и материальных преимуществ. Среди них расследователи называют элитную квартиру в Москве, которую в 2015 году ей передали через бизнесмена Григория Баевского, а также вступление в МГИМО.

Отдельно журналисты утверждают, что отец Алисы Всеволод Харчев получил работу в прокремлевской структуре "Диалог", где получает около 100 тысяч рублей в месяц. В настоящее время Алиса Ахильгова владеет студией загара в Москве и поддерживает контакты с бывшими представителями "Наших".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новую "любовницу" Путина хотят отстранить от международных турниров.



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