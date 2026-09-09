В РФ заявили про існування неповнолітньої коханки Путіна: як виглядає (ФОТО)

Російські журналісти заявили про нові деталі ймовірних стосунків російського диктатора Володимира Путіна з Алісою Харчевою, яка у 2010 році була 17-річною абітурієнткою журфаку МДУ. За даними розслідувачів, знайомство могло відбутися після того, як фотографія дівчини потрапила до еротичного календаря, подарованого тодішньому прем'єр-міністру РФ.

Аліса Харчева

Календар Путіну на 58-річчя подарували активісти прокремлівського руху "Наші". На сторінках були фотографії студенток факультету журналістики, серед яких була Харчева. Сам факт отримання календаря публічно підтверджував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Аліса Харчева

Журналісти стверджують, що після цього Харчеву запросили до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. За версією розслідування, представники "Наших" намагалися використати знайомство дівчини з прем'єром для просування власних ініціатив: перед зустрічами їй нібито передавали прохання та пропозиції.

Аліса Харчева біля портрету Путіна

За даними журналістів, стосунки Путіна з неповнолітньою дівчиною тривали близько року. Після цього Харчева, яка нині носить прізвище Ахільгова, нібито отримала низку можливостей і матеріальних переваг. Серед них розслідувачі називають елітну квартиру в Москві, яку у 2015 році їй передали через бізнесмена Григорія Баєвського, а також вступ до МДІМВ.

Окремо журналісти стверджують, що батько Аліси Всеволод Харчев отримав роботу в прокремлівській структурі "Діалог", де отримує близько 100 тисяч рублів на місяць. Нині Аліса Ахільгова володіє студією засмаги в Москві та підтримує контакти з колишніми представниками "Наших".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нову "коханку" Путіна хочуть усунути від міжнародних турнірів.