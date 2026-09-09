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В РФ заявили про існування неповнолітньої коханки Путіна: як виглядає (ФОТО)

Володимир Путін міг мати стосунки з 17-річною студенткою Алісою Харчевою.

9 вересня 2026, 20:40
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Slava Kot

Російські журналісти заявили про нові деталі ймовірних стосунків російського диктатора Володимира Путіна з Алісою Харчевою, яка у 2010 році була 17-річною абітурієнткою журфаку МДУ. За даними розслідувачів, знайомство могло відбутися після того, як фотографія дівчини потрапила до еротичного календаря, подарованого тодішньому прем'єр-міністру РФ.

В РФ заявили про існування неповнолітньої коханки Путіна: як виглядає (ФОТО)

Аліса Харчева

Календар Путіну на 58-річчя подарували активісти прокремлівського руху "Наші". На сторінках були фотографії студенток факультету журналістики, серед яких була Харчева. Сам факт отримання календаря публічно підтверджував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

В РФ заявили про існування неповнолітньої коханки Путіна: як виглядає (ФОТО) - фото 2

Аліса Харчева

Журналісти стверджують, що після цього Харчеву запросили до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. За версією розслідування, представники "Наших" намагалися використати знайомство дівчини з прем'єром для просування власних ініціатив: перед зустрічами їй нібито передавали прохання та пропозиції. 

В РФ заявили про існування неповнолітньої коханки Путіна: як виглядає (ФОТО) - фото 2

Аліса Харчева біля портрету Путіна

За даними журналістів, стосунки Путіна з неповнолітньою дівчиною тривали близько року. Після цього Харчева, яка нині носить прізвище Ахільгова, нібито отримала низку можливостей і матеріальних переваг. Серед них розслідувачі називають елітну квартиру в Москві, яку у 2015 році їй передали через бізнесмена Григорія Баєвського, а також вступ до МДІМВ.

Окремо журналісти стверджують, що батько Аліси Всеволод Харчев отримав роботу в прокремлівській структурі "Діалог", де отримує близько 100 тисяч рублів на місяць. Нині Аліса Ахільгова володіє студією засмаги в Москві та підтримує контакти з колишніми представниками "Наших".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нову "коханку" Путіна хочуть усунути від міжнародних турнірів.



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